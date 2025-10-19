Unfall nahe Leipzig: Verkehr auf der A38 staut sich

Am Sonntagnachmittag staute sich der Verkehr auf der A38 bei Leipzig.

Von Annika Rank

Der Verkehr staute sich am Sonntag in Richtung Halle (Saale). (Symbolbild)  © Axel Heimken/dpa

Nach Angaben der Polizei ereignete sich gegen 16.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Südost und Kreuz Leipzig-Süd in Fahrtrichtung Halle ein Unfall.

Zu den beteiligten Fahrzeugen und möglichen Verletzten lagen zunächst keine Informationen vor: Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückte auch ein Hubschrauber an.

Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden.

Im Rahmen der Rettungs- und Bergungsarbeiten kann der Verkehr nur langsam auf der rechten Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, wodurch sich ein kilometerlanger Stau bildete.

