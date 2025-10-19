Unfall nahe Leipzig: Verkehr auf der A38 staut sich

Leipzig - Am Sonntagnachmittag staute sich der Verkehr auf der A38 bei Leipzig .

Der Verkehr staute sich am Sonntag in Richtung Halle (Saale). (Symbolbild) © Axel Heimken/dpa

Nach Angaben der Polizei ereignete sich gegen 16.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Südost und Kreuz Leipzig-Süd in Fahrtrichtung Halle ein Unfall.

Zu den beteiligten Fahrzeugen und möglichen Verletzten lagen zunächst keine Informationen vor: Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückte auch ein Hubschrauber an.

Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden.