Unfall nahe Leipzig: Verkehr auf der A38 staut sich
Nach Angaben der Polizei ereignete sich gegen 16.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Südost und Kreuz Leipzig-Süd in Fahrtrichtung Halle ein Unfall.
Zu den beteiligten Fahrzeugen und möglichen Verletzten lagen zunächst keine Informationen vor: Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückte auch ein Hubschrauber an.
Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden.
Im Rahmen der Rettungs- und Bergungsarbeiten kann der Verkehr nur langsam auf der rechten Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, wodurch sich ein kilometerlanger Stau bildete.
Titelfoto: Axel Heimken/dpa