A4 nach Starkregen-Unfall gesperrt

Am Donnerstagnachmittag gab es bei Meerane einen Starkregenschauer. Dabei kam es auf der A4 zu einem heftigen Unfall. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war ein VW-Fahrer (25) gegen 15.25 Uhr auf der Autobahn bei Meerane (Landkreis Zwickau) in Richtung Dresden unterwegs.

Während eines starken Regenschauers kam der VW ins Schleudern und krachte in die Mittelteilplanke.

"In der Folge drehte sich das Fahrzeug und geriet auf den mittleren Fahrstreifen. Ein dort fahrender 68-Jähriger in einem Opel konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen den VW und kam an der rechten Schutzplanke zum Stehen", so ein Polizeisprecher.

Der Opel-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro.