A4 Richtung Dresden voll gesperrt: Transporter kracht in Lkw, neun Verletzte
Magdala - Auf der A4 im Weimarer Land hat es am frühen Montagmorgen gekracht. Über ein Dutzend Menschen wurden verletzt.
Zwischen Magdala und Bucha war gegen 3.30 Uhr ein Kleintransporter auf einen Lkw aufgefahren, berichtete die Autobahnpolizei.
Der 35-jährige Beifahrer im Transporter verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Acht weitere Insassen aus dem Kleintransporter wurden ebenfalls verletzt.
Die A4 in Fahrtrichtung Dresden war für rund 1,5 Stunden voll gesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsteams waren im Einsatz.
Der Kleintransporter wurde bei dem Aufprall vollständig zerstört. Genaue Informationen zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt, erklärten die Beamten.
