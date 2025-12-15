A4 Richtung Dresden voll gesperrt: Transporter kracht in Lkw, neun Verletzte

Magdala - Auf der A4 im Weimarer Land hat es am frühen Montagmorgen gekracht. Über ein Dutzend Menschen wurden verletzt.

Wegen des Unfalls war die A4 in Richtung Dresden zeitweise gesperrt. (Symbolfoto) © Guido Kirchner/dpa

Zwischen Magdala und Bucha war gegen 3.30 Uhr ein Kleintransporter auf einen Lkw aufgefahren, berichtete die Autobahnpolizei.

Der 35-jährige Beifahrer im Transporter verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Acht weitere Insassen aus dem Kleintransporter wurden ebenfalls verletzt.

Die A4 in Fahrtrichtung Dresden war für rund 1,5 Stunden voll gesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsteams waren im Einsatz.