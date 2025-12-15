Unfall auf A4-Abfahrt bei Glauchau: Seat-Fahrer fährt Auto zu Schrott
Glauchau - Heftiger Unfall an einer A4-Ausfahrt in Glauchau (Landkreis Zwickau)! Am Montagvormittag kam ein Seat-Fahrer (27) von der Autobahn ab, knallte gegen die Leitplanke und landete seitlich neben der Fahrbahn.
Der Unfall geschah gegen 10 Uhr an der Anschlussstelle Glauchau-West. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war der 27-jährige Autofahrer zu schnell unterwegs und kam in der Kurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen kam seitlich zum Liegen.
Schnell rückten Rettungskräfte an. Die A4-Abfahrt musste komplett gesperrt werden. "Der Fahrer wurde leicht verletzt", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.
Der Seat erlitt durch den Unfall einen Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall kam es an der Anschlussstelle zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.
Titelfoto: Andreas Kretschel