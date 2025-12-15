Unfall auf A4-Abfahrt bei Glauchau: Seat-Fahrer fährt Auto zu Schrott

Glauchau - Heftiger Unfall an einer A4-Ausfahrt in Glauchau (Landkreis Zwickau )! Am Montagvormittag kam ein Seat-Fahrer (27) von der Autobahn ab, knallte gegen die Leitplanke und landete seitlich neben der Fahrbahn.

Offenbar zu schnell unterwegs: Ein Seat-Fahrer (27) baute an der Anschlussstelle Glauchau-West einen heftigen Unfall. © Andreas Kretschel

Der Unfall geschah gegen 10 Uhr an der Anschlussstelle Glauchau-West. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war der 27-jährige Autofahrer zu schnell unterwegs und kam in der Kurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen kam seitlich zum Liegen.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Die A4-Abfahrt musste komplett gesperrt werden. "Der Fahrer wurde leicht verletzt", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.