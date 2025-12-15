A4 für 14 Stunden gesperrt: Ein Toter, Mercedes und Lkw-Anhänger brennen

Von Christian Rüdiger

Gera - Ein schwerer Verkehrsunfall mit Todesfolge hat sich am Sonntag auf der A4 bei Gera ereignet.

Ein tödlicher Unfall ereignete sich auf der A4 bei Gera. (Symbolfoto)
Laut Autobahnpolizei soll ein Mercedes-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf und Gera-Langenberg ungebremst in das Heck eines vor ihm fahrenden Lkw gekracht sein.

Das Auto sowie der Sattelauflieger fingen daraufhin Feuer. Für den Benz-Fahrer kam anschließend jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Zwei weitere Verkehrsteilnehmer überfuhren Trümmerteile an der Unfallstelle. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Unfall A4: A4 Richtung Dresden voll gesperrt: Transporter kracht in Lkw, neun Verletzte
Den Angaben nach entstand ein Schaden von rund 75.000 Euro - rund 10.000 Euro beziehen sich auf Schäden, die durch den Brand an der Fahrbahn entstanden sind.

Wegen der umfangreichen Rettungs-, Bergungs- und Löscharbeiten war die A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Die Autobahn in Richtung Dresden war für 14 Stunden dicht. Zur Unfallursache wird ermittelt.

