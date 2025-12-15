A4 für 14 Stunden gesperrt: Ein Toter, Mercedes und Lkw-Anhänger brennen

Gera - Ein schwerer Verkehrsunfall mit Todesfolge hat sich am Sonntag auf der A4 bei Gera ereignet.

Ein tödlicher Unfall ereignete sich auf der A4 bei Gera. (Symbolfoto) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Laut Autobahnpolizei soll ein Mercedes-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf und Gera-Langenberg ungebremst in das Heck eines vor ihm fahrenden Lkw gekracht sein.

Das Auto sowie der Sattelauflieger fingen daraufhin Feuer. Für den Benz-Fahrer kam anschließend jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Zwei weitere Verkehrsteilnehmer überfuhren Trümmerteile an der Unfallstelle. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Den Angaben nach entstand ein Schaden von rund 75.000 Euro - rund 10.000 Euro beziehen sich auf Schäden, die durch den Brand an der Fahrbahn entstanden sind.