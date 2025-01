Aufwendige Bergung nach Lastwagen-Unfall auf A4

Höhe Rüdersdorf - Ein Lastwagen hatte in der vergangenen Nacht auf der A4 in Thüringen einen Unfall. Es kam zu aufwendigen Bergungsmaßnahmen.

Gegen 3.10 Uhr sei die Fahrbahn durch die Polizei wieder freigegeben worden, so die Beamten. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Sattelzug-Unfall! Die Richtungsfahrbahn Dresden war auf dem Streckenabschnitt Rüdersdorf bis Gera-Langenberg voll gesperrt, wie am Donnerstagmorgen aus Angaben der Polizei hervorging.

Der Auflieger sei nach Angaben des 56-jährigen Fahrers aus ungeklärter Ursache ausgebrochen, hieß es. Er habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort sei der Truck mit der Betonleitwand kollidiert. Durch die Wucht sei das Fahrzeug zurück über alle drei Fahrstreifen geschleudert, "sodass die Zugmaschine einknickte".

Den Angaben zufolge kam das Gespann quer zur Fahrbahn über alle drei Fahrstreifen zum Stehen.

Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Am Fahrzeug sowie an den Verkehrsleiteinrichtungen sei ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro entstanden.