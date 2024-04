Autobahnsperrungen nach mehreren Unfällen in Sachsen

Sachsen - Schnee, Regen und ein Hagelschauer in Sachsen sorgten am Samstagabend für mehrere teils schwere Unfälle.

Viele Autofahrer sind bereits mit Sommerreifen unterwegs oder unterschätzen die nassen und glatten Staßen. © Niko Mutschmann

So musste die A72 gegen 19.30 Uhr für eine Stunde in beide Richtung voll gesperrt werden. Grund waren insgesamt drei Unfälle zwischen den Anschlussstellen Zwickau-Ost und Hartenstein.

Wie die Polizei mitteilte, waren dabei drei Fahrzeuge beteiligt. Bei den beiden Unfällen in Fahrtrichtung Chemnitz blieb es offenbar bei Blechschäden.

Beim Unfall in Richtung in Plauen wurde eine Person schwer verletzt. Sie musste mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auch auf der A4 krachte es. Während eines kurzen Hagelschauers kamen ein BMW und ein Mercedes auf der Höhe der Anschlussstelle Hohenstein-Ernstthal ins Schleudern und krachten ineinander sowie in die Leitplanken rechts und links.



Dabei wurden drei Personen leicht verletzt.

Die A4 musste für zwei Stunden voll gesperrt werden.