Crash von Transporter und Linienbus an der A4: Beide Fahrer verletzt

Erfurt - Schwerer Unfall an der A4 in Thüringen . Nahe der Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach sind ein Transporter und ein Linienbus miteinander kollidiert.

Beide Fahrzeuge mussten nach der Kollision abgeschleppt werden. © Landespolizeiinspektion Jena

Wie die Polizei am Dienstag informiert, wollte der 29-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinters am Montagmorgen im Anschluss an das Verlassen der Autobahn nach links in Richtung Möchenholzhausen abbiegen.

Dabei kollidierte der Transporter mit einem Bus. Sowohl der Busfahrer als auch der Transporter-Fahrer trugen leichte Verletzungen davon.

Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Im Linienbus befanden sich zum Zeitpunkt der Kollision keinerlei Fahrgäste.