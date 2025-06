Entenfamilie verursacht Unfall auf A4

Großschrima - Am Donnerstag sorgte Tierliebe für einen Auffahrunfall auf der A4 bei Großschirma (Landkreis Mittelsachsen ).

Alles in Kürze

Ein nachfolgender Ford-Fahrer (34) schaffte es zwar auch, rechtzeitig zu bremsen und einen Unfall zu vermeiden. Der folgende VW-Fahrer (61) ging jedoch zu spät in die Eisen und fuhr auf den Ford auf.

Eine Entenfamilie watschelte quer über die drei Spuren der Fahrbahn in Richtung Dresden, teilte die Polizei mit.

Am VW und am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Zudem kamen drei Enten zu Schaden. Jedoch konnte nicht geklärt werden, welche Autos mit den Tieren kollidierten.