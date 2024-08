Er war mit Lithium-Batterien beladen: Lkw-Anhänger in Brand - Vollsperrung auf A4

Gera - Ein Lkw-Anhänger ist in der vergangenen Nacht auf der A4 bei Gera in Brand geraten. Beladen war der Anhänger unter anderem mit Lithium-Batterien.

Die Berufsfeuerwehr Gera habe noch Teile der Ladung entnehmen können, hieß es weiter. Den Angaben nach entstand ein Sachschaden von circa 50.000 Euro. Der Anhänger wurde stark beschädigt.

Die Hauptfahrbahn in Richtung Dresden sei aufgrund der Lösch- und Bergungsarbeiten aktuell noch voll gesperrt, hieß es am späten Dienstagmorgen. Grund für den Brand sei nach ersten Erkenntnissen ein Defekt an der Bremsanlage, so die Beamten.

Erstmeldung am 13. August, um 7.30 Uhr, aktualisiert um 9.37 Uhr