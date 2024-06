Gefahrgut-Laster verunglückt auf A4 und fängt Feuer: Autobahn stundenlang gesperrt

Weimar - Auf der A4 bei Weimar ist es am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen. Ein Lastwagen mit Gefahrgut-Ladung geriet in Brand.

Die Unfallstelle in Fahrtrichtung Dresden, kurz nach der Anschlussstelle Weimar, musste aufgrund der Gefahrensituation und der Entstehung potenziell gefährlicher Rauchentwicklung in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Der Lastwagen mit der Gefahrgut-Ladung geriet durch - noch unbekannte Umstände - in Brand. Am Ende waren sowohl der Sattelauflieger als auch die Sattelzugmaschine vom Brand betroffen.

Nach ersten Erkenntnissen war die Person am Steuer des Autos vermutlich mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs, wie am Mittwochmorgen aus einem Gespräch zwischen der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei und TAG24 hervorging. Das Auto sei zudem mit einer Betonleitwand kollidiert, hieß es.

Wie die Autobahnpolizeiinspektion der Redaktion am Mittwochmorgen mitteilte, sei die Vollsperrung in Richtung Frankfurt gegen 2.48 Uhr, die in Richtung Dresden am frühen Morgen aufgehoben worden.

Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wurde auf 110.000 Euro geschätzt. Der Lkw hatte Nactriumcarbonat-peroxyhydrat geladen, wie TAG24 von einer Sprecherin der Autobahnpolizeiinspektion erfuhr.

Mittels Meldung an entsprechende Warnsysteme wurde die Bevölkerung informiert und gebeten, in den Teilen der Südstadt Weimar sowie den Ortschaften Legefeld und Gelmeroda die Fenster und Türen geschlossen zu halten.