Getränkeunfall auf der A4: Bier-Liebhaber können aber durchatmen

Geladenes Leergut verteilte sich auf allen drei Fahrstreifen. © Thüringer Polizei / Autobahnpolizeiinspektion

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr am Montagvormittag in Fahrtrichtung Frankfurt, wie TAG24 am Nachmittag in einem Gespräch mit der Autobahnpolizei erfuhr.

Den Angaben zufolge wurden zwischen den Anschlussstellen Gotha-Boxberg und Wandersleben Reinigungsarbeiten am rechten Fahrbahnrand durchgeführt. Der rechte Fahrstreifen sei hierdurch durch einen Schilderwagen gesperrt worden.



Der Fahrer eines Sattelzuges (38) habe die Arbeitsstelle zu spät erkannt und versucht im letzten Moment auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln.

Hierbei sei es jedoch zur seitlichen Kollision des Sattelzuges mit dem Schilderwagen gekommen.