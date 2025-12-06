Glätteunfall sorgt für Vollsperrung auf A4 bei Chemnitz

Chemnitz - Am Samstagmorgen wurde einer 25-jährigen Audi-Fahrerin die glatte Fahrbahn auf der A4 bei Chemnitz zum Verhängnis.

Trümmerteile lagen über die gesamte Fahrbahn verstreut. © Haertelpress

Wie die Polizei mitteilte, verlor die Frau zwischen Chemnitz-Ost und Glösa die Kontrolle über ihr Auto und geriet ins Schleudern. Offenbar war sie mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs.

Der Audi kam nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte dort gegen eine Betonschutzwand, prallte zurück und fuhr anschließend gegen einen Lastwagen (Fahrer: 43), der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß schleuderte der Audi wieder auf die Fahrbahn zurück und kam schließlich auf dem linken der drei Fahrstreifen zum Stillstand.

Die Audi-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 32.000 Euro.