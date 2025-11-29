Dreister Lastwagenfahrer sorgt für mehrstündige Sperrung von A4-Tunnel

Görlitz - Ein dreister Lastwagenfahrer hat erhebliche Verwüstungen im A4 -Tunnel Königshainer Berge angerichtet.

Der A4-Tunnel Königshainer Berger musste am Freitagabend für circa drei Stunden gesperrt werden. (Archivbild) © Norbert Neumann

Der bislang unbekannte Fahrer war am späten Freitagabend, gegen 22.25 Uhr, mit seinem Sattelzug gegen die Decke des Tunnels gekracht, wie die Polizeidirektion Görlitz am Samstagvormittag mitteilte.

Infolge des Unfalls zertrümmerte der Laster eine Ampelanlage, die anschließend von der Decke baumelte und nachfolgenden Verkehrsteilnehmern den Weg versperrte.

Eine rund dreistündige Sperrung des Tunnels sowie ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro waren die Folge.

Davon bekam der Unfallverursacher jedoch nichts mehr mit, schließlich düste er nach dem verursachten Chaos einfach davon.