Stau-Chaos auf A4 in Chemnitz: Lkw-Fahrer löst Crash aus und flüchtet

Chemnitz - Stau-Alarm auf der A4 in Chemnitz am Mittwochnachmittag! Ein Lkw-Fahrer löste einen fatalen Crash aus - die Autobahn musste komplett gesperrt werden. Verrückt: Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Unfall, die Polizei sucht aktuell nach ihm.

Auf der A4 krachte es am Mittwoch in Chemnitz. Die Autobahn wurde in Richtung Dresden komplett gesperrt. © Chempic

Der Crash geschah gegen 14 Uhr zwischen dem Kreuz Chemnitz und der Anschlussstelle Chemnitz Mitte. Laut Polizeiangaben wechselte ein Lkw-Fahrer auf die linke Spur. Ein weiterer Laster-Fahrer (48) musste heftig bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Ein dahinter fahrender Lkw-Fahrer (43) konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und donnerte dem 48-Jährigen ins Heck.

Daraufhin krachte ein mit Batterien beladenes Sonderfahrzeug in den Sattelzug des 43 Jahre alten Laster-Fahrers. Die Bilanz: drei beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden von etwa 355.000 Euro!



Die A4 musste nach dem Unfall in Richtung Dresden komplett gesperrt werden. Laut dem ADAC bildete sich ein kilometerlanger Stau - für zahlreiche Auto- und Lkw-Fahrer ging am Nachmittag nichts mehr. Erst am frühen Abend konnte die Autobahn wieder freigegeben werden.