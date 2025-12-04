Stau-Chaos auf A4 in Chemnitz: Lkw-Fahrer löst Crash aus und flüchtet
Chemnitz - Stau-Alarm auf der A4 in Chemnitz am Mittwochnachmittag! Ein Lkw-Fahrer löste einen fatalen Crash aus - die Autobahn musste komplett gesperrt werden. Verrückt: Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Unfall, die Polizei sucht aktuell nach ihm.
Der Crash geschah gegen 14 Uhr zwischen dem Kreuz Chemnitz und der Anschlussstelle Chemnitz Mitte. Laut Polizeiangaben wechselte ein Lkw-Fahrer auf die linke Spur. Ein weiterer Laster-Fahrer (48) musste heftig bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.
Ein dahinter fahrender Lkw-Fahrer (43) konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und donnerte dem 48-Jährigen ins Heck.
Daraufhin krachte ein mit Batterien beladenes Sonderfahrzeug in den Sattelzug des 43 Jahre alten Laster-Fahrers. Die Bilanz: drei beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden von etwa 355.000 Euro!
Die A4 musste nach dem Unfall in Richtung Dresden komplett gesperrt werden. Laut dem ADAC bildete sich ein kilometerlanger Stau - für zahlreiche Auto- und Lkw-Fahrer ging am Nachmittag nichts mehr. Erst am frühen Abend konnte die Autobahn wieder freigegeben werden.
Von dem Unfallfahrer fehlt bislang jede Spur. Die Polizei ermittelt.
Erstmeldung: 3. Dezember, 15.43 Uhr, zuletzt aktualisiert am 4. Dezember, 10.25
Titelfoto: Chempic