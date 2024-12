Lastwagen durchbricht Leitplanke: Vollsperrung auf A4

Glauchau - Auf der A4 gab es am Montagmorgen bei Glauchau (Landkreis Zwickau ) einen Lkw-Unfall. Die Autobahn ist in beide Richtungen gesperrt.

Der Lkw stürzte infolge des Unfalls um. © Andreas Kretschel

Nach Polizeiangaben betrifft die Vollsperrung die Strecke zwischen den Anschlussstellen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-Ost.

Auf dem Abschnitt kam ein Lkw aus bisher ungeklärten Gründen von seiner Spur ab, krachte in die Mittelleitplanke und stürzte um.

Ein folgendes Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in den Anhänger des Lasters.

Bei dem Unfall gegen 5 Uhr wurden mehrere Personen verletzt. Aktuell laufen Bergungsarbeiten, teilte die Polizei mit.

Die Autobahn ist deswegen in beide Richtungen gesperrt. Es staut sich in Richtung Erfurt bis Wüstenbrand, in Richtung Dresden bis Glauchau-West.

Zudem sind wegen des Unfalls die Autobahnzubringer an den Anschlussstellen blockiert.