Lastwagen in Brand: Vollsperrung auf A4 in Thüringen!

Jena - Die A4 ist am Montag bei Jena voll gesperrt worden. Ein Lastwagen war in Brand geraten.

Am mit Textilien beladenen Auflieger entwickelte sich ein Brand. Innerhalb kürzester Zeit habe sich dieser auf das gesamte Fahrzeug ausgebreitet, so die Beamten. © Thüringer Polizei / Autobahnpolizeiinspektion

Ein Sattelzug war gegen 9 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden unterwegs, wie aus Angaben der Polizei hervorging.

Kurz nach der Anschlussstelle Jena-Zentrum sei an der Sattelzugmaschine ein Reifen geplatzt, hieß es. Am mit Textilien beladenen Auflieger entwickelte sich ein Brand. Innerhalb kürzester Zeit habe sich dieser auf das gesamte Fahrzeug ausgebreitet, so die Beamten.

Der Fahrer konnte das Gefährt gerade noch rechtzeitig auf dem Standstreifen abstellen. Laut Polizei konnte er das Fahrzeug "äußerlich unverletzt" verlassen.

Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin und hatten zunächst eine beidseitige, ab 11 Uhr eine einseitige Sperrung in Fahrtrichtung Dresden zur Folge.