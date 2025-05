Lastwagen-Unfall sorgt für Behinderungen: So viel pustet der Fahrer beim Alkoholtest

Erfurt - Zu einem Lastwagen-Unfall ist es in Thüringen in einer Autobahn-Überfahrt gekommen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei ihm fiel positiv aus.

Der Unfall ereignete sich in der Überfahrt der A4, wie aus Polizeiangaben hervorging. © Thüringer Polizei / Autobahnpolizeiinspektion

Wie die Polizei am Mittag mitteilte, komme es derzeit zu Verkehrsbehinderungen am Autobahnkreuz Erfurt in der Überfahrt der A4 in Fahrtrichtung Dresden auf die A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt.

Grund dafür ist den Angaben nach ein Lkw-Unfall in der Überfahrt.

Der Fahrer des Sattelzuges (51) sei mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Gespann sei im angrenzenden Graben auf die linke Fahrzeugseite gekippt.

Der Fahrzeugführer sei dabei leicht verletzt worden. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete er laut Polizei einen Wert von circa 2,7 Promille.