Lkw in Flammen: Vollsperrung auf A4 Richtung Dresden

Nach einem Lkw-Brand kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - Nach einem Lkw-Brand kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden.

Die A4 bei Erfurt war vorübergehend voll gesperrt. (Symbolfoto)
Die A4 bei Erfurt war vorübergehend voll gesperrt. (Symbolfoto)  © Guido Kirchner/dpa

Zwischen Erfurt-Vieselbach und Nohra, Höhe der Raststätte Eichelborn, hatte ein Lkw aus bislang noch unbekannten Gründen Feuer gefangen, teilte die Autobahnpolizei mit.

Der 65-jährige Fahrer hatte den Brand noch rechtzeitig bemerkt und konnte sich retten. Er verletzte sich jedoch leicht.

Den Angaben nach transportierte der Sattelzug Restmaterialien der Lebensmittelverarbeitung, welche zur Tierfutterherstellung dienen.

Unfall A4: Vier Schwerverletzte: Trümmerfeld legt A4 zwischen Dresden und Chemnitz lahm
Unfall A4 Vier Schwerverletzte: Trümmerfeld legt A4 zwischen Dresden und Chemnitz lahm

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Der entstandene Sachschaden ist aktuell noch nicht abzuschätzen.

Die A4 in Fahrtrichtung Dresden wurde zwischenzeitlich voll gesperrt. Der linke Fahrstreifen wurde mittlerweile wieder freigegeben.

Titelfoto: Guido Kirchner/dpa

Mehr zum Thema Unfall A4: