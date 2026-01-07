Lkw in Flammen: Vollsperrung auf A4 Richtung Dresden
Erfurt - Nach einem Lkw-Brand kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden.
Zwischen Erfurt-Vieselbach und Nohra, Höhe der Raststätte Eichelborn, hatte ein Lkw aus bislang noch unbekannten Gründen Feuer gefangen, teilte die Autobahnpolizei mit.
Der 65-jährige Fahrer hatte den Brand noch rechtzeitig bemerkt und konnte sich retten. Er verletzte sich jedoch leicht.
Den Angaben nach transportierte der Sattelzug Restmaterialien der Lebensmittelverarbeitung, welche zur Tierfutterherstellung dienen.
Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Der entstandene Sachschaden ist aktuell noch nicht abzuschätzen.
Die A4 in Fahrtrichtung Dresden wurde zwischenzeitlich voll gesperrt. Der linke Fahrstreifen wurde mittlerweile wieder freigegeben.
Titelfoto: Guido Kirchner/dpa