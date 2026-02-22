2.304
Unfall auf A4 in Chemnitz sorgt für Stau
Gegen 16 Uhr krachten zwischen Chemnitz-Glösa und Chemnitz-Mitte mehrere Autos zusammen.
Laut Polizei ist derzeit der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen gesperrt. Dadurch kam es am Nachmittag auf der A4 zu Stau.
Ersten Informationen zufolge wurde eine Person verletzt.
Zur Unfallursache ist noch nichts bekannt - ebenso zur Höhe des Sachschadens. Die Ermittlungen der Polizei laufen.
Vor Ort sind aktuell Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte.
