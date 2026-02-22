Unfall auf A4 in Chemnitz sorgt für Stau

Chemnitz - Crash auf der A4 in Chemnitz am Sonntagnachmittag!

Mehrere Autos krachten am Sonntag auf der A4 in Chemnitz zusammen. © Chempic

Gegen 16 Uhr krachten zwischen Chemnitz-Glösa und Chemnitz-Mitte mehrere Autos zusammen.

Laut Polizei ist derzeit der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen gesperrt. Dadurch kam es am Nachmittag auf der A4 zu Stau.

Ersten Informationen zufolge wurde eine Person verletzt.