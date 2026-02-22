Familie überschlägt sich mit Auto auf A4: Hubschrauber bringt Dreijährigen in Klinik

Friedewald/Bad Hersfeld - Bei einem Unfall auf der A4 ist im Landkreis Hersfeld-Rotenburg ( Hessen ) eine fünfköpfige Familie verletzt worden, darunter ein dreijähriger Junge.

Für die Landung des Rettungshubschraubers musste die A4 in Richtung Osten zeitweise gesperrt werden. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Er sei mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Die anderen Familienmitglieder - die Mutter, zwei weitere Jungen im Alter von sechs und 15 Jahren sowie der Großvater - erlitten demnach leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Mutter der Jungen war laut der Mitteilung am Sonntagmorgen gegen 7.45 Uhr mit ihrem Auto zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Bad Hersfeld von der Fahrbahn abgekommen und über die Leitplanke gefahren.

Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge und kam auf dem Dach zum Liegen.

