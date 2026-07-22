Lkw neben der A4: Navi führt Fahrer auf falschen Weg, rechte Spur fünf Stunden dicht
Wie die Autobahnpolizei berichtet, war der 60-Jährige gegen 9.30 Uhr zu einem Abladeort für Bioabfälle unterwegs. Um dort hinzukommen, musste er einen Feldweg an der A4 zwischen dem Kreuz Erfurt und der Abfahrt Erfurt-West nutzen.
Der Trucker fuhr jedoch falsch und wurde von seinem Navi fälschlicherweise auf den Grünstreifen der A4 in Richtung Dresden geleitet. Dort fuhr der 60-Jährige ungefähr 300 Meter weit über das Gras und beschädigte dabei den Boden.
Als der Lkw-Fahrer schließlich seinen Fehler bemerkte und umdrehen wollte, blieb er bei seinem versuchten Wendemanöver auf der Bankette der A4 stecken.
Damit der Sattelzug aus seiner misslichen Frage befreit werden konnte, war der rechte Fahrstreifen in diesem Bereich für rund fünf Stunden gesperrt. Gegen 16.30 Uhr war der Lkw schließlich geborgen.
Titelfoto: Thüringer Polizei, Autobahnpolizeiinspektion