Lkw neben der A4: Navi führt Fahrer auf falschen Weg, rechte Spur fünf Stunden dicht

Erfurt - Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstagmorgen auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden steckengeblieben.

Der Lkw-Fahrer war von seinem Navi auf den falschen weg geführt worden. © Thüringer Polizei, Autobahnpolizeiinspektion

Wie die Autobahnpolizei berichtet, war der 60-Jährige gegen 9.30 Uhr zu einem Abladeort für Bioabfälle unterwegs. Um dort hinzukommen, musste er einen Feldweg an der A4 zwischen dem Kreuz Erfurt und der Abfahrt Erfurt-West nutzen.

Der Trucker fuhr jedoch falsch und wurde von seinem Navi fälschlicherweise auf den Grünstreifen der A4 in Richtung Dresden geleitet. Dort fuhr der 60-Jährige ungefähr 300 Meter weit über das Gras und beschädigte dabei den Boden.

Als der Lkw-Fahrer schließlich seinen Fehler bemerkte und umdrehen wollte, blieb er bei seinem versuchten Wendemanöver auf der Bankette der A4 stecken.