Schlimmer Unfall auf A4: Lkw prallt auf Standstreifen in VW - zwei Personen schwer verletzt

Klipphausen - Auf der A4 zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und dem Autobahndreieck Nossen ist am Montag ein Lkw mit einem auf dem Standstreifen stehenden Volkswagen kollidiert. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Der VW überschlug sich mit den beiden Insassen und blieb auf dem Dach liegen. © Roland Halkasch

Wie die Polizeidirektion Dresden auf TAG24-Anfrage bestätigt, war gegen 15.20 Uhr in Höhe Tanneberg ein Laster auf einen VW Passat aufgefahren, der wegen einer Panne auf dem Standstreifen stand.

Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen.

Nach TAG24-Informationen wurden die beiden Insassen des Volkswagens dadurch im Fahrzeug eingeschlossen und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Anschließend wurden sie schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen.