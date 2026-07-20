Schlimmer Unfall auf A4: Lkw prallt auf Standstreifen in VW - zwei Personen schwer verletzt
Klipphausen - Auf der A4 zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und dem Autobahndreieck Nossen ist am Montag ein Lkw mit einem auf dem Standstreifen stehenden Volkswagen kollidiert. Zwei Personen wurden schwer verletzt.
Wie die Polizeidirektion Dresden auf TAG24-Anfrage bestätigt, war gegen 15.20 Uhr in Höhe Tanneberg ein Laster auf einen VW Passat aufgefahren, der wegen einer Panne auf dem Standstreifen stand.
Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen.
Nach TAG24-Informationen wurden die beiden Insassen des Volkswagens dadurch im Fahrzeug eingeschlossen und mussten von der Feuerwehr befreit werden.
Anschließend wurden sie schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen.
Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.
Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Die Autobahn war bis 17.49 Uhr gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.
Titelfoto: Roland Halkasch