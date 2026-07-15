A4 in Richtung Dresden kurz gesperrt: LKW verliert 300 Liter Benzin

Weißenberg - Durch einen aufgerissenen Tank hat ein Lkw auf der A4 etwa 300 Liter Kraftstoff verloren.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, wurde der Tank des Fahrzeugs in der Nacht zu Mittwoch beschädigt, als der Lkw in einem Baustellenbereich kurz vor der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf über einen Absatz fuhr.

Den Angaben zufolge erfuhr die Polizei gegen 1 Uhr morgens von dem Unfall im Landkreis Görlitz.

Da die Fahrbahn verunreinigt wurde, war die Strecke in Richtung Dresden kurzzeitig gesperrt.