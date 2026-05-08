Mehrere Verletzte bei Unfall auf A4 nahe Dresden: Vollsperrung und Mega-Stau!

Pulsnitz - Viel Geduld ist am Freitagnachmittag im Feierabendverkehr auf der A4 zwischen Pulsnitz und Ohorn in Richtung Görlitz gefragt!

Nach einem Unfall auf der A4 zwischen Pulsnitz und Ohorn staut sich der Verkehr in Richtung Görlitz über elf Kilometer zurück. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Beide Spuren mussten gegen 15 Uhr gesperrt werden.

Eine halbe Stunde zuvor waren drei Autos verunfallt, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte. Der konkrete Hergang sei noch unklar.

"Es gibt sieben beteiligte Personen - darunter zwei Leichtverletzte", erklärte ein Sprecher.