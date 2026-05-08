Mehrere Verletzte bei Unfall auf A4 nahe Dresden: Vollsperrung und Mega-Stau!
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Pulsnitz - Viel Geduld ist am Freitagnachmittag im Feierabendverkehr auf der A4 zwischen Pulsnitz und Ohorn in Richtung Görlitz gefragt!
Beide Spuren mussten gegen 15 Uhr gesperrt werden.
Eine halbe Stunde zuvor waren drei Autos verunfallt, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte. Der konkrete Hergang sei noch unklar.
"Es gibt sieben beteiligte Personen - darunter zwei Leichtverletzte", erklärte ein Sprecher.
Für Bergung und Reinigung sei die Fahrbahn derzeit komplett dicht. Laut ADAC staut sich der Verkehr über elf Kilometer. Es muss mit mindestens einer Stunde Zeitverlust gerechnet werden.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa