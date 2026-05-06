Mercedes brennt auf Autobahn: Sperrung auf A4

Chemnitz - Auf de r A4 bei Chemnitz musste am Mittwochabend ein Fahrstreifen wegen eines brennenden Mercedes gesperrt werden.

Der Mercedes brannte komplett aus. © Harry Härtel/Haertelpress

Der Fahrer war auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Dresden unterwegs, als der Mercedes gegen 19 Uhr plötzlich Flammen aufging. Das Unglück passierte laut Polizei zwischen der Raststätte Auerswalder Blick und der Anschlussstelle Chemnitz-Ost.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto bereits in Vollbrand. Der Mercedes brannte vollständig aus.

Nach Informationen vom Unglücksort blieb der Fahrer unverletzt.