Mercedes brennt auf Autobahn: Sperrung auf A4
Chemnitz - Auf der A4 bei Chemnitz musste am Mittwochabend ein Fahrstreifen wegen eines brennenden Mercedes gesperrt werden.
Der Fahrer war auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Dresden unterwegs, als der Mercedes gegen 19 Uhr plötzlich Flammen aufging. Das Unglück passierte laut Polizei zwischen der Raststätte Auerswalder Blick und der Anschlussstelle Chemnitz-Ost.
Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto bereits in Vollbrand. Der Mercedes brannte vollständig aus.
Nach Informationen vom Unglücksort blieb der Fahrer unverletzt.
Wegen des Löscheinsatzes musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Die Sperrung wurde gegen 21.15 Uhr aufgehoben.
Erstmeldung: 6. Mai, 20.24 Uhr, zuletzt aktualisiert: 21.17 Uhr
Titelfoto: Harry Härtel/Haertelpress