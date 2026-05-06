Mercedes brennt auf Autobahn: Sperrung auf A4

1.943 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Mittwochabend ist auf der A4 bei Chemnitz ein Mercedes in Brand geraten. Ein Fahrstreifen musste gesperrt werden.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Auf der A4 bei Chemnitz musste am Mittwochabend ein Fahrstreifen wegen eines brennenden Mercedes gesperrt werden.

Der Mercedes brannte komplett aus.
Der Mercedes brannte komplett aus.  © Harry Härtel/Haertelpress

Der Fahrer war auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Dresden unterwegs, als der Mercedes gegen 19 Uhr plötzlich Flammen aufging. Das Unglück passierte laut Polizei zwischen der Raststätte Auerswalder Blick und der Anschlussstelle Chemnitz-Ost.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto bereits in Vollbrand. Der Mercedes brannte vollständig aus.

Nach Informationen vom Unglücksort blieb der Fahrer unverletzt.

Wegen des Löscheinsatzes musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Die Sperrung wurde gegen 21.15 Uhr aufgehoben.

Erstmeldung: 6. Mai, 20.24 Uhr, zuletzt aktualisiert: 21.17 Uhr

Titelfoto: Harry Härtel/Haertelpress

Mehr zum Thema Unfall A4: