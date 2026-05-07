Unfall zwischen Auto und Lkw: A4 Richtung Dresden voll gesperrt

Magdala - Die A4 in Fahrtrichtung Dresden ist nach einem Unfall aktuell voll gesperrt.

Auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden hat es am Donnerstagvormittag gekracht. (Symbolfoto) © Guido Kirchner/dpa

Grund ist laut Angaben der Autobahnpolizei ein Unfall zwischen einem Auto und einem Lkw am Donnerstagvormittag im Bereich der Anschlussstelle Magdala.

Nach derzeitigen Erkenntnissen seien alle am Unglück involvierten Personen verletzt.

Weitere Informationen zur Schwere der Verletzungen sowie der Unfallursache seien aktuell noch nicht bekannt, teilten die Beamten mit.