Unfall zwischen Auto und Lkw: A4 Richtung Dresden voll gesperrt
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Grund ist laut Angaben der Autobahnpolizei ein Unfall zwischen einem Auto und einem Lkw am Donnerstagvormittag im Bereich der Anschlussstelle Magdala.
Nach derzeitigen Erkenntnissen seien alle am Unglück involvierten Personen verletzt.
Weitere Informationen zur Schwere der Verletzungen sowie der Unfallursache seien aktuell noch nicht bekannt, teilten die Beamten mit.
Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Autobahn an der Anschlussstelle Apolda oder Magdala zu verlassen und die ausgeschriebenen Umleitungsstrecken zu nutzen.
Titelfoto: Guido Kirchner/dpa