Motorradfahrer schwer verletzt: Rund sechs Kilometer Stau auf der A4

Kreis Hersfeld-Rotenburg/Friedewald - Ein Motorrad-Unfall auf der A4 in Osthessen sorgte am Donnerstag für einen rund sechs Kilometer langen Stau. Ein 60-jähriger Biker wurde bei dem Crash schwer verletzt, es kam zu einem Rettungshubschrauber-Einsatz .

Die A4 wurde in westlicher Richtung für rund drei Stunden gesperrt. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft nahm noch am Donnerstagmittag ein Gutachter seine Arbeit an der Unfallstelle auf. In der Folge kam es zu einem rund sechs Kilometer langen Stau auf der Autobahn.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei in Osthessen auf etwa 10.000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.