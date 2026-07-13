Stau-Gefahr auf A4 bei Chemnitz: Stockender Verkehr wegen Lkw-Unfall

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Nach einem Unfall auf der A4 zwischen Chemnitz-Ost und Frankenberg in Richtung Dresden bildete sich am Montagnachmittag ein langer Stau.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Nach einem Unfall auf der A4 zwischen Chemnitz-Ost und Frankenberg in Richtung Dresden bildete sich am Montagnachmittag ein langer Stau.

Auf der A4 kam ein Lkw von der Fahrbahn ab und kippte um.
Auf der A4 kam ein Lkw von der Fahrbahn ab und kippte um.  © Jan Härtel

Kurz nach 12 Uhr kam im Bereich der Abfahrt Frankenberg ein Lkw-Fahrer (57) nach rechts von der Autobahn ab und krachte gegen die Leitplanke und einen Poller. Der Laster blieb dann auf der Seite auf einem Grünstreifen liegen.

Der 57-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am Lkw entstand Totalschaden.

Es staute sich aufgrund des Unfalls zwischen Chemnitz-Ost und Frankenberg in Richtung Dresden.
Es staute sich aufgrund des Unfalls zwischen Chemnitz-Ost und Frankenberg in Richtung Dresden.  © Jan Härtel

Die Autobahn musste in Richtung Dresden kurzzeitig voll gesperrt werden, es bildete sich ein langer Stau. Danach konnte der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Im stockenden Verkehr kam es noch zu einem Auffahrunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Erstmeldung: 13. Juli, 14.04 Uhr, zuletzt aktualisiert: 15.31 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: Jan Härtel (2)

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