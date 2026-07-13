Stau-Gefahr auf A4 bei Chemnitz: Stockender Verkehr wegen Lkw-Unfall

Chemnitz - Nach einem Unfall auf der A4 zwischen Chemnitz -Ost und Frankenberg in Richtung Dresden bildete sich am Montagnachmittag ein langer Stau.

Auf der A4 kam ein Lkw von der Fahrbahn ab und kippte um. © Jan Härtel

Kurz nach 12 Uhr kam im Bereich der Abfahrt Frankenberg ein Lkw-Fahrer (57) nach rechts von der Autobahn ab und krachte gegen die Leitplanke und einen Poller. Der Laster blieb dann auf der Seite auf einem Grünstreifen liegen.

Der 57-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am Lkw entstand Totalschaden.