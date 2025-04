Schlimmer Unfall auf der A4 bei Wilsdruff: Audi-Fahrer touchiert Leitplanke und kracht gegen Baum

Wilsdruff - Schlimmer Unfall in den späten Abendstunden am Montag auf der A4 in Richtung Dresden! Ein Audi-Fahrer (33) verlor im Baustellenbereich in Höhe der Ausfahrt Wilsdruff die Kontrolle über seinen A6 mit österreichischem Kennzeichen und wurde am Ende schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.