Schwerer Lkw-Unfall: A4 bei Köln nach Sperrung wieder frei

Köln - Nach einem nächtlichen Lkw-Unfall bei Köln-Klettenberg ist die Autobahn 4 in Richtung Oberhausen am Morgen bis zum Kreuz Köln-West voll gesperrt, am Mittag nun aber wieder freigegeben worden.

Die Kölner Polizei war am Mittwochmorgen auf der A4 im Einsatz und ermittelt nun, wie es zu dem Lkw-Unfall im Baustellenbereich kommen konnte. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Der Lkw sei an einer Baustelle gegen eine Beton-Schrammwand gefahren, sagte ein Polizeisprecher.

Am Abend wird jedoch die andere Fahrtrichtung (Olpe) von 21 Uhr bis 5 Uhr am Donnerstagmorgen wegen der Installation neuer Fahrbahnmarkierungen zwischen dem Autobahnkreuz Köln-West und der Anschlussstelle Eifeltor gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Zudem sei ab heute die A4 in Fahrtrichtung Olpe zwischen den Anschlussstellen Köln-Klettenberg und Köln-Eifeltor für den Schwerverkehr über 7,5 Tonnen gesperrt.