Schwerer Lkw-Unfall: A4 bei Köln nach Sperrung wieder frei
Von Yuriko Wahl-Immel, Marco Rauch
Köln - Nach einem nächtlichen Lkw-Unfall bei Köln-Klettenberg ist die Autobahn 4 in Richtung Oberhausen am Morgen bis zum Kreuz Köln-West voll gesperrt, am Mittag nun aber wieder freigegeben worden.
Der Lkw sei an einer Baustelle gegen eine Beton-Schrammwand gefahren, sagte ein Polizeisprecher.
Am Abend wird jedoch die andere Fahrtrichtung (Olpe) von 21 Uhr bis 5 Uhr am Donnerstagmorgen wegen der Installation neuer Fahrbahnmarkierungen zwischen dem Autobahnkreuz Köln-West und der Anschlussstelle Eifeltor gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilte.
Zudem sei ab heute die A4 in Fahrtrichtung Olpe zwischen den Anschlussstellen Köln-Klettenberg und Köln-Eifeltor für den Schwerverkehr über 7,5 Tonnen gesperrt.
"Diese Maßnahme dient dem Schutz des Bauwerks Eifeltor. Hintergrund ist, dass dort weiterhin zu viele und zu schwere Lkw mit zu geringem Abstand unterwegs sind", teilte die Autobahn GmbH mit.
Erstmeldung vom 10. Juni, 9.19 Uhr, aktualisiert um 12.46 Uhr.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa