Schwerer Unfall auf A4: Fahrzeug überschlägt sich mehrfach

Erfurt - Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstag auf der A4 bei Erfurt gekommen. Ein Mensch wurde verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagvormittag. © 123rf/huettenhoelscher

Der Unfall ereignete sich am Vormittag zwischen Erfurt-Vieselbach und Erfurt-Ost in Fahrtrichtung Frankfurt, wie TAG24 am Mittag im Gespräch mit der Autobahnpolizeiinspektion erfuhr.

Ein Fahrzeug sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe sich auf dem Grünstreifen mehrfach überschlagen. Warum das Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei, sei noch unklar, hieß es.

Der Fahrzeugführer (53) sei von Zeugen aus dem Auto befreit worden. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Angaben zum Verletzungsrad konnten am Mittag noch nicht gemacht werden.

Der Sachschaden beträgt den Angaben nach schätzungsweise circa 25.000 Euro.