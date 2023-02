Sperrung nach Unfall: Wieder Stauchaos auf der A4

Am Sonntagnachmittag sind auf der A4 bei Hohenstein-Ernstthal mehrere Autos kollidiert. © Andreas Kretschel

Nachdem es wegen des Wintereinbruchs schon am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag bei Hohenstein-Ernstthal Probleme gegeben hat, ist in dem Bereich auf der A4 am Sonntagnachmittag schon wieder ein schwerer Unfall passiert.

Zwischen den Anschlussstellen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal gab es Kollisionen mit mindestens fünf beteiligten Fahrzeugen, darunter ein Ford, ein Fiat und ein BMW. Ein Opel ist im Seitengraben gelandet.

Es soll ersten Informationen vom Unfallort zufolge mehrere schwerverletzte Personen geben.

Neben Rettungsdienst und Polizei ist auch die Berufsfeuerwehr Chemnitz sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.