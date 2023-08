Transporter kracht auf A4 gegen Betonsperre: mehrere Schwerverletzte!

Eisenach/Erfurt - Ein mit acht Menschen besetzter Kleintransporter ist auf der A4 bei Eisenach (Wartburgkreis) in einem Baustellenbereich gegen eine Betonsperre gefahren.

Ein Mensch schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher des Lagedienstes des Innenministeriums in Erfurt. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Alle Insassen seien schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Ein Mensch schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher des Lagedienstes des Innenministeriums in Erfurt.

Nähere Angaben zu den Verletzten konnte der Sprecher zunächst nicht machen.

Der Transporter war nach bisherigen Erkenntnissen am Mittwochmorgen in Richtung Frankfurt unterwegs, als sich am Anschluss Eisenach-West aus noch ungeklärter Ursache der Unfall ereignete.