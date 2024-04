Tunnel-Sperrung auf A4: Das steckt dahinter!

Bis zum Samstagmittag ist der Tunnel Königshainer Berge voll gesperrt. © xcitepress

Die Übung begann um 7 Uhr und soll um 12 Uhr enden, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24.

Während dieser Zeit ist der Tunnel in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Autofahrer müssen sich auf Verkehrseinschränkungen einstellen.

Die Sicherheitsübung erfolgt dabei vor anstehenden Sanierungsarbeiten ab Montag, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Die Südröhre in Fahrtrichtung Görlitz wird zwischen dem 8. und 11. April voll gesperrt sein. In Richtung Dresden kann die Fahrbahn in diesem Zeitraum zweispurig befahren werden.

Ersten Informationen zufolge werde im Zuge der Übung am Samstag ein Verkehrsunfall in einer der Tunnelröhren simuliert.