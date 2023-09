Unfall am Stauende: Mehrere Verletzte auf A4

Alle Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich. © Roland Halkasch

Wie die Polizei gegenüber TAG24 am Freitagmorgen bestätigte, ereignete sich das Unglück am Donnerstagabend gegen 20 Uhr: Ein 41-jähriger Audi-A3-Fahrer war auf der Autobahn in Richtung Dresden auf der linken Spur unterwegs, als er verkehrsbedingt bremsen musste.

Die nachfolgende 40-jährige Audi-Fahrerin bemerkte dies jedoch zu spät und krachte in das vorfahrende Auto.

Der Audi A4 rutschte nach rechts und verkeilte sich anschließend unter dem auf der Mittelspur stehenden Lastwagen (Renault). Der Audi A4 schleuderte nach dem Zusammenstoß gegen einen VW Golf, der wiederum ebenfalls in den Lkw krachte. Auch ein BMW-Motorrad war in den Unfall involviert und offensichtlich von dem VW gestreift worden.

Laut Polizeiangaben wurden die 40-Jährige sowie ihre 36-jährige Beifahrerin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der 41-Jährige wurde leicht verletzt. Der 62-jährige VW-Fahrer sowie der 27-jährige Lkw- und der 43-jährige Motorradfahrer bleiben hingegen unverletzt.

"Ersten Schätzungen zufolge entstand an den Fahrzeugen insgesamt ein Sachschaden von etwa 51.000 Euro", so der Polizeisprecher gegenüber TAG24. Die Autos waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrtauglich.