Lastwagen-Unfall auf A4: Abfahrt zeitweise gesperrt!

Erfurt - Zu Verkehrsbehinderungen ist es am Freitag auf der A4 bei Erfurt gekommen. Eine Autobahnabfahrt war nach einem Lastwagen-Unfall gesperrt!

Wie die Autobahnpolizei (API) mitteilte, sei diese aufgrund eines Lkw-Unfalls gesperrt. Den Angaben zufolge beabsichtigte die Fahrerin (39) eines Sattelzuges die Autobahn an der Ausfahrt Erfurt-Vieselbach gegen 9.45 Uhr zu verlassen.

Die Frau habe sich nach eigenen Angaben vor einem im Graben liegenden Fahrzeug erschrocken und folglich das Lenkrad verrissen, hieß es.

"Dadurch kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kam wenige Meter vor dem Pkw im Graben zum Stehen", so die API.

Dort hatte sich nämlich bereits ein anderer Unfall ereignet, wie aus den Angaben weiter hervorging. Ein Fahrzeug sei im Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen. Der Unfall sei durch eine Streifenbesatzung aufgenommen worden, hieß es. Laut API war die Abfahrt zu diesem Zeitpunkt noch befahrbar.

Glücklicherweise sind bei den Unfällen den Angaben nach keine Personen verletzt worden. Es sei lediglich Sachschaden entstanden. Der am Lastwagen wurde auf 20.000 Euro der am Fahrzeug im zweistelligen Bereich geschätzt, wie am Mittag aus einem Gespräch zwischen der Autobahnpolizei und TAG24 hervorging.