Unfall auf A4 in Richtung Frankfurt: Notarzt verunglückt auf Einsatzfahrt

Jena - Auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main ist in der Nacht von Montag zu Dienstag ein Notarztwagen von der Straße abgekommen.

Der verunglückte Notarztwagen blieb zum Teil auf der Leitplanke stehen. © Thüringer Polizei, Autobahnpolizeiinspektion

Wie die Autobahnpolizei berichtet, war der Fahrer gegen 1.30 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Jena-Zentrum von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Schutzleitplanke gekracht. Den Angaben nach hatte sich der Notarzt auf Einsatzfahrt befunden.

Der Fahrer war der einzige Insasse im Rettungsfahrzeug. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Laut den Beamten entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.