06.03.2024 06:37 1.641 Unfall auf A4: Kurzzeitige Sperrungen möglich

Am Mittwochmorgen hat es an der A4-Anschlussstelle Siebenlehn in Richtung Dresden einen Unfall gegeben. Es kann zu kurzzeitigen Sperrungen kommen.

Von Victoria Winkel

Großschirma - Auf der A4 sorgt derzeit ein Unfall für Verkehrsbehinderungen. Nach einem Unfall an der A4-Einfahrt Siebenlehn kann es zu kurzzeitigen Sperrungen auf der Autobahn kommen. (Symbolfoto) © 123RF / fotohenk Der Crash passierte am Mittwochmorgen in der Einfahrt der A4-Anschlussstelle Siebenlehn in Fahrtrichtung Dresden. Was genau passiert ist und ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch nicht bekannt. Laut Polizei kann es in dem Bereich aber mehrfach zu kurzfristigen Sperrungen kommen. Es wird darum gebeten besonders vorsichtig zu fahren. Wie lange die Verkehrsbehinderungen andauern werden, steht noch nicht fest.

Titelfoto: 123RF / fotohenk