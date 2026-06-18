Unfall auf A4 löst Stau aus: Wenig später kracht es erneut
Weißenberg - Gleich zwei Unfälle haben am Donnerstagmittag auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Fünf Menschen wurden verletzt, die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden.
Der erste Crash ereignete sich gegen 12.15 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Weißenberg, wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 erklärte.
Demnach war ein 61-jähriger Citroën-Fahrer in Richtung Dresden unterwegs und scherte zum Überholen aus. Dabei übersah er offenbar den Škoda Octavia eines 43-Jährigen. Trotz einer Vollbremsung konnte der Škoda-Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern.
Der Octavia wurde durch den Zusammenstoß zunächst gegen die rechte und anschließend gegen die linke Leitplanke geschleudert. Die beiden Fahrer sowie zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt.
Rettungskräfte versorgten die Beteiligten vor Ort, zwei der Verletzten kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Für die Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die A4 zunächst voll gesperrt werden. In der Folge bildete sich ein langer Stau.
Stau führte zu schwerem Folgeunfall
Gegen 13.05 Uhr übersah ein Jaguar-Fahrer (61) in Höhe des Parkplatzes Am Wacheberg offenbar das Stauende und prallte auf einen stehenden DAF-Sattelzug, der von einem 40-Jährigen gesteuert wurde.
Der 61-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei diesem Folgeunfall entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro.
Die A4 war in Fahrtrichtung Dresden bis kurz vor 14 Uhr voll gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Seit 14.35 Uhr sind laut Polizei alle Fahrzeuge geborgen und die Fahrbahn wieder frei.
Erstmeldung: 14.41 Uhr, zuletzt aktualisiert: 15.40 Uhr
Titelfoto: Montage: xcitepress/christian essler