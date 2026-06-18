Unfall auf A4 löst Stau aus: Wenig später kracht es erneut

Weißenberg - Gleich zwei Unfälle haben am Donnerstagmittag auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Fünf Menschen wurden verletzt, die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden.

Nach zwei Unfällen auf der A4 bei Weißenberg bildeten sich am Donnerstagmittag lange Staus in Fahrtrichtung Dresden. © xcitepress/Christian Essler

Der erste Crash ereignete sich gegen 12.15 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Weißenberg, wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 erklärte.

Demnach war ein 61-jähriger Citroën-Fahrer in Richtung Dresden unterwegs und scherte zum Überholen aus. Dabei übersah er offenbar den Škoda Octavia eines 43-Jährigen. Trotz einer Vollbremsung konnte der Škoda-Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern.

Der Octavia wurde durch den Zusammenstoß zunächst gegen die rechte und anschließend gegen die linke Leitplanke geschleudert. Die beiden Fahrer sowie zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt.

Rettungskräfte versorgten die Beteiligten vor Ort, zwei der Verletzten kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Für die Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die A4 zunächst voll gesperrt werden. In der Folge bildete sich ein langer Stau.