Schwarze Rauchsäule über A4 in Sachsen: Transporter komplett abgefackelt

Schwarze Rauchsäule, Feuerwehr und Polizei vor Ort: Auf der A4 brannte am Dienstagnachmittag ein Transporter ab. © Andreas Kretschel

Laut Polizei war der Transporter gegen 8 Uhr in Richtung Dresden unterwegs. Zwischen Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand fing das Fahrzeug plötzlich Feuer.



Der Fahrer schaffte es noch, den Transporter auf dem Standstreifen abzustellen, kurz darauf schossen Flammen aus dem Motorraum, eine dunkle Rauchsäule war zu sehen.



Die A4 musste daraufhin komplett gesperrt werden. Polizei und Feuerwehr rückten an. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen. Dennoch brannte der Transporter völlig aus - übrig blieb nur noch das Metallgehäuse!



Die Löscharbeiten konnten nach etwa 30 Minuten beendet werden. Gegen 9 Uhr wurde der linke Fahrstreifen wieder freigegeben.