Heftiger Unfall auf A4: Lastwagen fährt 30 Meter über Leitplanke, erst Betonwand kann ihn stoppen

Wildeck - Unfall verursacht massiven Schaden: Auf regennasser Autobahn hat ein Mann (31) die Kontrolle über seinen mit Lebensmittel beladenen Lastwagen verloren und ist rund 30 Meter lang über die mittlere Leitplanke gefahren.

Auf der A4 in Hessen ist es zu einem folgenschweren Unfall gekommen, der entstandene Sachschaden ist enorm. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Die Polizei schätzt den Schaden durch den Vorfall auf insgesamt 250.000 Euro. Glück im Unglück: Der Fahrer konnte unverletzt das Fahrzeug verlassen.

Der Mann war am Freitagabend gegen 23.55 Uhr auf der A4 bei Wildeck im Kreis Hersfeld-Rotenburg vor der Anschlussstelle Hönebach an einem Gefälle zu schnell unterwegs gewesen, so die Polizei.

Dabei geriet der tonnenschwere Laster kurz vor Mitternacht ins Schlingern und knickte auf rund 30 Metern die Leitplanke um. Erst eine Betonwand konnte den Lastwagen letztlich stoppen.

"Glücklicherweise konnte die Betonleitwand den Sattelzug stoppen, sodass das Fahrzeug nicht in den Gegenverkehr gelangte", hieß es weiter.

Durch die Wucht drehte sich die Zugmaschine in die entgegengesetzte Richtung ein und blieb auf der Mittelleitplanke stehen.