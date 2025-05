Unfall auf der A4: Lkw kippt um und sorgt für Verkehrschaos

Pulsnitz/Ohorn - Am Montagmittag kam ein Lkw auf der A4 zwischen Pulsnitz und Ohorn von der Fahrbahn ab und kippte um.

Wie die Polizei mitteilte, verlor der 60-jährige Fahrer auf der A4 in Richtung Görlitz die Kontrolle über seinen Renault-Sattelzug und kam von der Fahrbahn ab.

Der Lkw krachte dabei gegen die Mittelschutzplanke, kippte und beschädigte die Barriere. Der Fahrer verletzte sich bei dem Vorfall leicht.

Tonnenweise Bauschutt verteilte sich daraufhin über die Gegenfahrbahn. Auch Kraftstoff trat aus und verschmutzte die Straße.

In Richtung Görlitz wurde die Autobahn schließlich voll gesperrt. In Richtung Dresden wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.