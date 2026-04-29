Schon wieder! US-Militärfahrzeug legt A4 in Sachsen lahm

Chemnitz - Stau auf der A4 bei Chemnitz am Mittwochabend! Ein US-Militärfahrzeug knallte mit einem Kran zusammen. Die Fahrbahn in Richtung Dresden musste komplett gesperrt werden.

Dieses US-Militärfahrzeug knallte am Mittwoch auf der A4 bei Chemnitz mit einem Kran zusammen. © Erik Frank Hoffmann

Der Unfall geschah gegen 16.30 Uhr zwischen Chemnitz-Ost und Frankenberg. "Ein Fahrzeug der US-Streitkräfte kollidierte aus bisher unbekannter Ursache mit einem Kran", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten an - Polizei, Feldjäger, Feuerwehr und Sanitäter. Die Autobahn musste komplett gesperrt werden. Wie die Beamten mitteilen, wurde bei dem Unfall ein Angehöriger der US-Army verletzt.



"Die Bergungsarbeiten dauern noch an", teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Aktuell wird der Verkehr auf einer Spur am Unfall vorbeigeleitet. Es kommt weiterhin zu Stau.



Zur Unfallursache laufen derzeit die Ermittlungen der Polizei.