21.11.2024 14:26 Vollsperrung auf A4 - Fahrzeug in Brand

Direkt an der Anschlussstelle Weimar, in Fahrtrichtung Dresden, ging am Donnerstag ein Fahrzeug auf dem Standstreifen in Flammen auf.

Von Carsten Jentzsch

Weimar - Auto-Brand auf der A4 in Thüringen! Alle Fahrzeuginsassen blieben den Angaben nach unverletzt. © Thüringer Polizei/Autobahnpolizeiinspektion Direkt an der Anschlussstelle Weimar, in Fahrtrichtung Dresden, ging am Donnerstagvormittag ein Fahrzeug auf dem Standstreifen in Flammen auf, wie aus Angaben der Polizei hervorging. Nach ersten Erkenntnissen sei ein technischer Defekt dafür ursächlich, hieß es am Mittag vonseiten der Uniformierten. Alle Fahrzeuginsassen blieben den Angaben nach unverletzt. Aufgrund der Löscharbeiten habe die Richtungsfahrbahn Dresden für circa 30 Minuten voll gesperrt werden müssen. Unfall A4 Auto fängt während der Fahrt Feuer! A4 muss gesperrt werden Laut Polizei entstanden durch das Feuer Fahrbahnschäden, "welche den fließenden Verkehr aber vorerst nicht beeinträchtigen". Eine Gesamtsachschadenshöhe könne aktuell noch nicht geschätzt werden, hieß es am Mittag. Direkt an der Anschlussstelle Weimar, in Fahrtrichtung Dresden, ging das Fahrzeug auf dem Standstreifen in Flammen auf, wie aus Angaben der Polizei hervorging. © Thüringer Polizei/Autobahnpolizeiinspektion Aufgrund der Löscharbeiten habe die Richtungsfahrbahn Dresden für circa 30 Minuten voll gesperrt werden müssen. © Thüringer Polizei/Autobahnpolizeiinspektion Gegen 11 Uhr seien die Bergungsmaßnahmen vollständig abgeschlossen gewesen, so die Polizei. Der Verkehr konnte wieder rollen.

Titelfoto: Thüringer Polizei / Autobahnpolizeiinspektion