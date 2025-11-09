BMW-Fahrer will Spur wechseln und übersieht Biker, kurz darauf ist 51-Jähriger tot

Düsseldorf - Bei einem Überholmanöver auf der A44 ist es am Samstagabend zu einem Unfall mit einem zunächst lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer (51) gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, sei der Motorradfahrer in dem Grünstreifen zwischen den beiden Richtungen liegen geblieben. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Offiziellen Angaben der Polizei zufolge sei der Unfall durch einen 26-Jährigen verursacht worden.

Der junge Mann setzte auf Höhe Willich zu einem Überholmanöver an und wollte dabei von der rechten auf die linke Fahrbahn wechseln.

Dabei übersah er allerdings den heranrauschenden 51-Jährigen mit dessen Bike. Bruchteile einer Sekunde später knallte der Motorradfahrer auf das Heck des BMW, flog von seiner Maschine und landete im mittleren Grünstreifen.