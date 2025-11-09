BMW-Fahrer will Spur wechseln und übersieht Biker, kurz darauf ist 51-Jähriger tot
Düsseldorf - Bei einem Überholmanöver auf der A44 ist es am Samstagabend zu einem Unfall mit einem zunächst lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer (51) gekommen.
Offiziellen Angaben der Polizei zufolge sei der Unfall durch einen 26-Jährigen verursacht worden.
Der junge Mann setzte auf Höhe Willich zu einem Überholmanöver an und wollte dabei von der rechten auf die linke Fahrbahn wechseln.
Dabei übersah er allerdings den heranrauschenden 51-Jährigen mit dessen Bike. Bruchteile einer Sekunde später knallte der Motorradfahrer auf das Heck des BMW, flog von seiner Maschine und landete im mittleren Grünstreifen.
Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb der Motorradfahrer kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Laut Polizei werde der Schaden auf circa 25.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa