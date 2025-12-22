Tragödie auf A44: Transporter knallt gegen Baum, zwei Insassen tot

Auf der A44 Richtung Mönchengladbach ist am Montagmorgen ein Transporter gegen einen Baum geknallt.

Von Christoph Driessen

Jülich - Auf der A44 sind bei einer Unfalltragödie zwei Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere wurden teils schwer verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und geht der Unfallursache genauer auf den Grund. (Symbolfoto)
Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und geht der Unfallursache genauer auf den Grund. (Symbolfoto)  © Jens Büttner/dpa

Nach Angaben eines Polizeisprechers waren sechs Männer in einem Transporter in Richtung Mönchengladbach unterwegs.

In Höhe der Anschlussstelle Jülich-Ost kam der Transporter demnach aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Unfall A44: BMW-Fahrer will Spur wechseln und übersieht Biker, kurz darauf ist 51-Jähriger tot
Unfall A44 BMW-Fahrer will Spur wechseln und übersieht Biker, kurz darauf ist 51-Jähriger tot

Zwei Insassen starben, vier wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn wurde in Richtung Mönchengladbach gesperrt, der Verkehr über Jülich-Ost abgeleitet.

Hinter der Unfallstelle könne man aber wieder auf die Autobahn auffahren, sagte der Polizeisprecher.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa

Mehr zum Thema Unfall A44: