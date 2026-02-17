Mehrere Autos krachen auf regennasser A46 zusammen: Hubschrauber fliegt 18-Jährige in Klinik

Mönchengladbach - Bei einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der A46 in Mönchengladbach sind drei Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Es entstand zudem ein hoher Schaden.

Bei dem Unfall auf der A46 in Mönchengladbach wurden drei Menschen verletzt, eine 18-Jährige lebensgefährlich. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Nach ersten Erkenntnissen war eine 18-Jährige aus Schwalmtal mit ihrem Hyundai am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr auf der A46 Richtung Brilon unterwegs, als sie Zeugenaussagen zufolge auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen verlor, schilderte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen.

Der Hyundai schleuderte auf Höhe des Parkplatzes Herrather Linde gegen die Mittelschutzplanke, während ein hinter ihr fahrender 43-Jähriger aus Heinsberg mit seinem Mercedes nicht mehr ausweichen konnte und gegen den Wagen der Fahranfängerin prallte. Anschließend krachte der Mercedes auch gegen den Ford einer 43-Jährigen aus Heinsberg.

Auch ein weiterer Autofahrer (31) aus Osnabrück, der sich mit seinem VW hinter den Autos befand, prallte unmittelbar danach gegen den Ford der Heinsbergerin.

Während der Mercedes-Fahrer sich bei dem Unfall leichte Blessuren zuzog und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde, erlitt die 18-Jährige lebensgefährliche Verletzungen und kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Ihre gleichaltrige Beifahrerin wurde leicht verletzt von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.