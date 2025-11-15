Horror-Crash auf A46: Geisterfahrer kracht in anderes Auto, 47-Jähriger stirbt in Klinik

Heinsberg - Ein Geisterfahrer hat in der Nacht zu Samstag für einen verheerenden Unfall auf der A46 bei Heinsberg gesorgt. Ein 47-jähriger Autofahrer kam dadurch ums Leben.

Ein Geisterfahrer hat auf der A46 bei Heinsberg einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. © Justion Brosch/dpa

Wie die Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach mitteilte, ereignete sich die Karambolage zwischen dem Autobahndreieck Wanlo und der Anschlussstelle Erkelenz Ost. Insgesamt waren zwei Fahrzeuge daran beteiligt.

Nach Angaben der Polizei war ein 33-jähriger Mann mit seinem Wagen aus noch ungeklärten Gründen entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, als es zur frontalen Kollision mit dem Auto des 47-Jährigen kam.

Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen massiv eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte. Zusätzlich kümmerten sich die Kameraden um auslaufende Betriebsmittel und leuchteten die Unfallstelle aus.

Der 47-Jährige erlitt bei dem Crash lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde zunächst von einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus nach Mönchengladbach gebracht, wo er allerdings wenig später verstarb.