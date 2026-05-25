Verkehrsrowdy baut mit verbotenem Überholvorgang Unfall: Neun Menschen zum Teil schwer verletzt

Hilden/Düsseldorf - Ein verbotenes Überholmanöver hat auf der A46 bei Hilden einen schweren Unfall ausgelöst, bei dem insgesamt neun Menschen verletzt wurden. Zwei Autoinsassen erlitten schwere Verletzungen, darunter der 19 Jahre alte Verursacher des Unfalls.

Durch ein verbotenes Überholmanöver hat ein 19-Jähriger einen schweren Unfall auf der A46 verursacht. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 19-Jährige aus Wuppertal mit seinem Wagen im Kreuz Hilden ein anderes Auto auf der Nebenspur rechts überholt.

Dann habe er unvermittelt auf die Hauptfahrbahn gewechselt, dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Es fuhr den Angaben zufolge gegen ein Verkehrszeichen und einen Fahrbahnteiler und geriet ins Schleudern. Es sei dann gegen Betonschutzwände und gegen das zuvor überholte Auto geprallt.

In dem Wagen des Wuppertalers wurden der Fahrer selbst und ein 23-Jähriger schwer verletzt, wie es weiter hieß.

Zwei weitere Mitfahrer, 25 und 26 Jahre alt, erlitten demnach leichte Verletzungen. Auch die fünf Insassen des anderen Autos im Alter von 17 und 19 Jahren seien leicht verletzt worden.